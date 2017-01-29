Санта-Крус вернул звание "суперчемпиона". Украинец нокаутировал соперника

В Лас-Вегасе состоялся бой за звание суперчемпиона мира по версии в полулегком весе. Мексиканец Лео Санта-Крус победил по очкам британца Карла Фрэмптона в матч-реванше.

Двое судей отдали преимущество Лео 115:113, один посчитал, что была ничья 114:114.

В июле 2016 года по очкам победил Фрэмптон.

Большинство раундов были равными, мексиканец был чуть точнее соперника.

В андеркарде украинский легковес Иван Редкач победил американца Десмонда Брока. Он уверенно контролировал ход поединка, в третьем раунде нанес сопернику рассечение, а в восьмом нокаутировал американца.

Американец Давид Бенавидес во втором раунде нокаутировал узбекского средневеса Мамали Мамаджонова.