29 января 2017 г.
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Спорт

В "мексиканском бою" в Калифорнии Берчельт нокаутировал "Бандита" Варгаса

время публикации: 12:12 | последнее обновление: 12:12 блог версия для печати фото
В "мексиканском бою" в Калифорнии Берчельт нокаутировал "Бандита" Варгаса

Временный чемпион мира в первом легком весе по версии WBO Мигель Берчельт завоевал пояс суперчемпиона мира по версии WBA, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Франсиско "Бандита" Варгаса.

Бой проходил в Индио, Калифорния.

Соперники устроили настоящую "мексиканскую рубку", проведя весь бой в высочайшем темпе. Со второго раунда преимущество претендента было очевидным.

Берчельт был точнее. Он нанес чемпиону рассечение над левым глазом. Последние раунды проходили при значительном преимуществе претендента.

В 11-м раунде судья остановил избиение чемпиона.

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