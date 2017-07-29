На стадионе FNB в Йоханнесбурге погибли в давке два человека

На стадионе FNB (Soccer City) в Йоханнесбурге, во время футбольного матча между командами "Кайзер Чифс" и "Орландо Пайретс", противостояние между которыми известно как "Дерби Соуэто", внезапно возникла паника.

Сотни людей кинулись к выходам со стадиона, в результате чего в давке погибли, по меньшей мере, два человека. Еще несколько болельщиков получили ранения и травмы, сообщает ВВС.

Причины паники пока не выяснены. Игра была продолжена, несмотря на чрезвычайное происшествие.

Стадион известен тем, что в 1990 году именно здесь произнес свою первую после освобождения из тюрьмы речь первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Мандела; в 2013 году здесь состоялось и прощание страны с ним.