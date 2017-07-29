Умерла спортсменка, отстраненная от участия в Олимпиаде-1936 из-за еврейского происхождения

25 июля в Квинсе (Нью-Йорк) умерла Маргарет (Гретель) Бергман Ламберт, немецкая спортсменка, в 1936 году отстраненная от участия в Олимпийских играх в Берлине из-за своего еврейского происхождения. По мнению экспертов, это стоило Германии золотой медали в прыжках в высоту, пишет SFGate

Маргарет (Гретель) Бергман Ламберт, "великая еврейская надежда тридцатых годов", скончалась в возрасте 103 лет.

Накануне Олимпийских игр на соревнованиях в Штутгарте Маргарет установила рекорд по прыжкам в высоту. Однако за две недели до Олимпиады "Спортивный комитет рейха" сообщил ей, что "из-за плохой подготовки она не сможет участвовать в состязаниях". Остальным спортсменам было сообщено, что прыгунья получила травму.

Маргарет Бергман Ламберт говорила, что если бы ей пришлось стоять на пьедестале почета, то вскинуть руку с приветствием "Хайль, Гитлер", как полгалось выигравшим спортсменам, она бы ни за что не смогла. Спортсменка покинула Германию вскоре после Олимпийских игр, в которых ей не позволили участвовать.

В июне 2015 года символическое изображение Гретель Бергман было установлено в центре Берлина, явившись частю выставки, посвященной немецким атлетам еврейского происхождения.





