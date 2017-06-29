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Спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала об отборе в сборную России "через постель"

время публикации: 16:43 | последнее обновление: 16:43 блог версия для печати

Трехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Анфиса Резцова в интервью журналу "Андрей" рассказала об отборе в сборную России через постель, сообщает "Лента".

"Плохое началось уже в мою бытность, в переходные 90-е. Пошла мода на "постельный режим", чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал, а потом таких, которые нравились тренерам, и в команды брали… Не по спортивным способностям, а по постельным", - заявила она.

Имени тренера, о котором идет речь, спортсменка не назвала.

Анфиса Резцова завоевала две золотые олимпийские медали в биатлоне (1992 - спринт 7.5 км, 1994 - эстафета четыре по 7.5 км), одну - в лыжных гонках (1988 год).

Она двукратная чемпионка мира в лыжных гонках.

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