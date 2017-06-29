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Спорт

Шотландский клуб привлек внимание презентацией формы: она была нарисована на теле обнаженной модели

время публикации: 09:26 | последнее обновление: 09:58 блог версия для печати фото
Форма "Эйр Юнайтед"

Шотландский клуб "Эйр Юнайтед" из небольшого городка неподалеку от Глазго привлек внимание необычной презентацией формы на новый сезон, сообщает sports.fr.

Желтая форма с белыми полосами была нарисована на теле обнаженной модели.

"Честные люди" (прозвище команды) не могут привлечь внимание спортивными результатами (команда в прошлом сезоне вылетела в Дивизион 1, третью шотландскую лигу), зато привлекают внимание пиар-акциями.

За свою историю клуб шесть раз побеждал во второй шотландской лиге, дважды - в третьей.

В 2002 году "Эйр Юнайтед" был финалистом Кубка шотландской лиги.

В 1973-74 годах за этот клуб играл будущий великий наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон.

Фото необычной презентации можно посмотреть на твиттере Эда Поуналла.

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