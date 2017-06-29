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Спорт

Дубль Павлова, гол Бенаюна. Супервозвращение "Бейтара": проигрывая 1:3 на 88-й минуте, израильтяне победили

время публикации: 21:59 | последнее обновление: 21:59 блог версия для печати фото
Дубль Павлова, гол Бенаюна. Супервозвращение "Бейтара": проигрывая 1:3 на 88-й минуте, израильтяне победили

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы столичный "Бейтар" победил венгерский "Вашаш" 4:3.

"Бейтар": Кляйман, Мори, Хейстер, Конте (Хила, 69), Келтьенс, Эзра, Клаудемир (Бенаюн, 57), Сабо, Жоржинью (Брион, 72), Веред, Шехтер

"Вашаш": Надь, Бурмейстер, Ристевски, Хангиа, Шивацки, Вида, Клейш, Кулчар (Адам, 67), Ремили (Сажлик, 55), Павлов (Кирали, 78), Мурка

В дебюте гости действовали увереннее.

Первый полумомент "Бейтар" создал на 14-й минуте. Эзра прорвался по месту инсайда, но пробил неточно. Через 3 минуты Веред прострелил. Сабо пробил слету - рядом со штангой. На 19-й минуте Хейстер прорвался в штрафную и пробил. Надь мяч парировал. Жоржинью, недавно перешедший из "Бней Сахнина", с линии вратарской добил мяч в сетку 1:0.

На 27-й минуте Веред вышел один на один, но переиграть Надя не сумел.

А в конце первого тайма прошли две однотипные атаки. Прострел. Евгений Павлов (ранее игравший в "Волыни" и "Севастополе") мощно бьет 1:2. На 52-й минуте Тамаш Кулчар увеличил преимущество гостей 1:3.

"Бейтар" ожил в конце и вырвал победу. На 88-й минуте Йоси Бенаюн сократил отставание 2:3. А в компенсированное время забили Идан Веред и Эрик Сабо.

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