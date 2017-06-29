Черная магия против киевского "Динамо": "Порту" обвиняет "Бенфику" в использовании колдовства

Директор по связям с общественностью "Порту" Франсиску Ж. Маркеш обвинил "Бенфику" в нечестной игре - использовании черной магии для достижения нужных результатов в чемпионате Португалии и Лиге чемпионов, сообщает The Sun.

Он заявил, что видел переписку между президентом "Бенфики" Луисом Филипом Виейра и комиссаром национальной полиции Гвинеи-Биссау доктором Арманду Ньягой.

В ней Ньяга предлагает продлить соглашение прошлого сезона, которое он достиг с бывшим членом правления клуба. Если клуб попытается обойтись без его услуг, то он устроит "саботаж".

Виейра отвечает, что не знает ни о каком соглашении, но он может провести встречу.

Маркеш утверждает, что в сезоне 2015-16 годов заплатила 75 тысяч евро за победу в чемпионате. Он сказал, что 13 февраля Ньяга прислал электронное письмо, в котором спрашивает о соглашении, достигнутом перед матчем Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Немцы в этом матче разгромили "Бенфику" 4:0. После этого президент "Бенфики" якобы направил в Гвинею-Биссау письмо, в котором попытался выяснить, что же пошло не так.

Был получен ответ: "Действия не были предприняты вовремя. Мастер ждал сообщения, а когда совершил необходимые действия, то было слишком поздно".

Издание утверждает, что Мастер - это брат доктора Арманду Ньяги.

Маркеш заявил, что речь идет о использовании колдовства для достижения определенных спортивных целей.

Издание приводит "прейскурант африканского колдуна":

победа в Суперкубке 4400 фунтов стерлингов

победа в чемпионате Португалии 88 тысяч фунтов

каждая победа на групповом этапе Лиги чемпионов - 8800 фунтов

каждая победа в плэй-офф Лиги чемпионов - 26500 фунтов

каждая победа в Кубке Португалии или Кубке Лиги - 880 фунтов

победа в финале Кубка Португалии или Кубка Лиги - 4400 фунтов.

Напомним, в сезоне 2016-17 годов соперниками "Бенфики" на групповой стадии Лиги чемпионов были "Наполи", "Бешикташ" и киевское "Динамо". В 1/8 финала "Бенфика" проиграла дортмундской "Боруссии" по сумме двух матчей.