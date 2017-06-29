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Спорт

Криштиану Роналду не сыграет в матче за третье место Кубка конфедераций

время публикации: 06:12 | последнее обновление: 06:12 блог версия для печати фото
Криштиану Роналду не сыграет в матче за третье место Кубка конфедераций

Криштиану Роналду не сыграет в матче за третье место Кубка конфедераций, он покинет расположение сборной Португалии, сообщает Daily Mail.

Тренерский штаб разрешил главной звезде сборной уехать домой, чтобы увидеть новорожденных детей.

После матча, в котором португальцы в серии пенальти проиграли чилийцам, Криштиану Роналду в Facebook написал, что едет к своим детям.

Напомним, сборная Чили победила в серии послематчевых пенальти 3:0. В основное и дополнительное время соперники голов не забили.

Второй финалист Кубка конфедераций определится сегодня в матче Германия - Мексика.

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