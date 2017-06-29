Криштиану Роналду официально объявил о рождении близнецов

Криштиану Роналду подтвердил информацию о рождении у него близнецов, сообщает британское издание Mirror.

После поражения от сборной Чили в полуфинале Кубка конфедераций Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии, чтобы впервые увидеть детей, рожденных суррогатной матерью.

На своей странице в Facebook он написал, что едет впервые увидеть своих сыновей.

Криштиану Роналду не сыграет в матче за третье место.

Напомним, накануне сборная Португалии в полуфинале проиграла чилийцам в серии послематчевых пенальти 0:3. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 0:0.