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Спорт

Криштиану Роналду официально объявил о рождении близнецов

время публикации: 08:28 | последнее обновление: 08:28 блог версия для печати фото
Криштиану Роналду официально объявил о рождении близнецов

Криштиану Роналду подтвердил информацию о рождении у него близнецов, сообщает британское издание Mirror.

После поражения от сборной Чили в полуфинале Кубка конфедераций Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии, чтобы впервые увидеть детей, рожденных суррогатной матерью.

На своей странице в Facebook он написал, что едет впервые увидеть своих сыновей.

Криштиану Роналду не сыграет в матче за третье место.

Напомним, накануне сборная Португалии в полуфинале проиграла чилийцам в серии послематчевых пенальти 0:3. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 0:0.

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