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Спорт

17-летняя велосипедистка из Казахстана скончалась после шестидневной комы

время публикации: 17:04 | последнее обновление: 17:04 блог версия для печати фото
17-летняя велосипедистка из Казахстана скончалась после шестидневной комы

29 июня в реанимации седьмой больницы Алма-Аты скончалась 17-летняя велогонщица Дана Ахметова, сообщает prosports.kz.

Причины смерти юной спортсменки не называются.

Она потеряла сознание 23 июня во время велогонки, проходившей в рамках IV Молодежных спортивных игр.

Спортсменка была доставлена в реанимацию. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Дана Ахметова обучалась в Северо-Казахстанской областной специализированной школе-интернате для одаренных детей и являлась мастером спорта Республики Казахстан по велоспорту.

С 2016 года она была в составе Центра олимпийской подготовки.

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