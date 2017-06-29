17-летняя велосипедистка из Казахстана скончалась после шестидневной комы

29 июня в реанимации седьмой больницы Алма-Аты скончалась 17-летняя велогонщица Дана Ахметова, сообщает prosports.kz.

Причины смерти юной спортсменки не называются.

Она потеряла сознание 23 июня во время велогонки, проходившей в рамках IV Молодежных спортивных игр.

Спортсменка была доставлена в реанимацию. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Дана Ахметова обучалась в Северо-Казахстанской областной специализированной школе-интернате для одаренных детей и являлась мастером спорта Республики Казахстан по велоспорту.

С 2016 года она была в составе Центра олимпийской подготовки.