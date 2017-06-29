Столичный "Апоэль" возглавил бывший тренер сборной России

Новым главным тренером столичного "Апоэля" стал греческий специалист Фотис Кацикарис, сообщает Sportando.

Он сменил итальянца Симоне Пьяниджани, под руководством которого "красные" стали чемпионами Израиля.

Итальянец покинул "Апоэль" и возглавит "Олимпию" (Милан).

Фотис Кацикарис в прошлом сезоне руководил испанским клубом "Мурсия".

Он был разыгрывающим греческих клубов (дебютировал в чемпионате Греции в 15 лет) "Ионикос", "Спортинг", АЕК, "Ираклис".

Фотис Кацикарис в 1998-2003 годах был помощником тренера АЕКа. Затем возглавлял клубы АЕК, "Динамо" (Санкт-Петербург), "Валенсия", "Арис", "Бильбао", "Локомотив-Кубань".

В 2012-13 годах он был тренером сборной России, в 2014-16 - Греции.