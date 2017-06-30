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Спорт

Леон Горецка нокаутировал мексиканцев. Немцы вышли в финал Кубка конфедераций

время публикации: 29 июня 2017 г., 22:54 | последнее обновление: 29 июня 2017 г., 23:02 блог версия для печати фото
Гол Юнеса
Гол Фабиана
Гол Юнеса

В финале Кубка конфедераций, который пройдет в Санкт-Петербурге, встретятся сборные Германии и Чили. На групповом этапе их матч завершился вничью 1:1.

В Сочи немцы разгромили сборную Мексики 4:1. В дебюте встречи Леон Горецка забил два мяча, сделав счет на 8-й минуте 2:0.

Германия: тер Штеген, Киммих, Гинтер, Рюдигер, Хенрикс, Горецка (Эмре Джан, 67), Руди, Дракслер (Юнес, 81), Штиндль (Брандт, 78), Хектор, Вернер

Мексика: Очоа, Лаюн, Морено, Араухо, Аланис, Эррера, Джовани дос Сантос (Фабиан, 62), Хонатан дос Сантос (Маркес, 66), Хименес, Эрнандес, Акино (Лосано, 46)

Во многом исход встречи предопределил ее дебют. Первый же удар немцев привел к голу. На 6-й минуте Леон Горецка с линии полукруга перед штрафной нанес идеальный удар в нижний угол 1:0. Через 2 минуты полузащитник "Шальке 04" выскочил один на один 2:0.

После этого инициатива перешла к мексиканцам, много атаковавшим. Но мяч упорно не шел в ворота тер Штегена.

На 59-й минуте после паса Хектора Тимо Вернер поразил пустые ворота 3:0.

На 76-й минуте Хименес красиво пробил в падении головой. Мяч угодил в перекладину.

На 89-й минуте Марко Фабиан (Айнтрахт, Франкфурт) мощно пробил со штрафного 3:1.

В компенсированное время отличился Юнес 4:1.

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