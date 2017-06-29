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Спорт

Завершился первый матч Лиги Европы нового сезона

время публикации: 17:38 | последнее обновление: 17:38 блог версия для печати фото
Завершился первый матч Лиги Европы нового сезона

Завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы. В Гюмри местный "Ширак" проиграл словенской "Горице" 0:2.

Отметим, что первый матч Лиги чемпионов нового сезона также состоялся в Армении - в Ереване.

Оба мяча в ворота 21-летнего голкипера Анатолия Айвазова забил 21-летний хавбек Рифет Капич.

Сегодня в турнире стартуют две израильские команды.

Столичный "Бейтар" принимает венгерский "Вашаш" (начало матча в 19:45). Тель-авивский "Маккаби" сыграет на своем поле с "Тираной" (начало матча 21:00).

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