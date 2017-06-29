Чемпион Израиля усилился бывшим полузащитником "Барселоны"

Полузащитник Исаак Куэнка прилетел в Израиль для прохождения медицинской проверки в клубе "Апоэль" (Беэр-Шева), сообщает Sport5.

Бывшего хавбека "Барселоны" в аэропорту встречали многочисленные болельщики.

Испанец перешел в "Апоэль" на правах свободного агента.

Исаак Куэнка играл за детскую, юношескую, молодежную и резервную команды "Барселоны". В основной команде он выступал 2011-14 годах, но игроком осоновного состава не стал.

Полузащитник выступал за клубы "Реус", "Сабадель", "Аякс" (Амстердам), "Депортиво" (Ла-Корунья), "Бурсаспор". В прошлом сезоне он играл за "Гранаду".

Исаак Куэнка выступал за молодежную сборную Испании.