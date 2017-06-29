Йони Эрлих вышел в полуфинал турнира в Турции

Йони Эрлих и Никола Мектич вышли в полуфинал теннисного турнира "Анталья Опен" (серия АТР250, трава, призовой фонд 500 тысяч долларов).

В четвертьфинале израильско-хорватский дуэт победил Филипа Петцшнера (Германия) и Александра Пейю (Австрия) 6:3, 7:6.

В полуфинале Йони и Никола встретятся с сильнейшей парой турнира Роберт Линштедт (Швеция) и Айсам-уль-Хак Курейши (Пакистан).

В четвертьфинале этот дуэт победил Николаса Монро (США) и Артема Ситака (Новая Зеландия) 3:6, 7:6, 10:7.

Во втором полуфинале сыграют четвертая пара турнира Леандр Паес (Индия)/ Адиль Шамасдин (Канада) со второй - Оливер Марах (Австрия) и Мате Павич (Хорватия).