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Спорт

Первый официальный матч под руководством Кройфа: "Маккаби" обыграл "Тирану"

время публикации: 29 июня 2017 г., 23:32 | последнее обновление: 29 июня 2017 г., 23:32 блог версия для печати фото
Первый официальный матч под руководством Кройфа: "Маккаби" обыграл "Тирану"

В первом матче первого квалификационного тура Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" победил "Тирану" 2:0. Это был первый официальный матч "желтых" под руководством Хорди Кройфа.

"Маккаби": Райкович, Таль Бен Хаим, Тиби, Давидзада, Даса, Голаса (Элиэль Перец, 65), Ейни, Азулай, Кьяртансон (Шоэнфельд, 78), Ацили (Ицхаки, 72), Йонатан Коэн

"Тирана": Лика, Керчику (Кулими, 76), Хошалари, Туртулли, Домгьони, Дока, Карабечи, Бериша (Делиай, 67), Ндокит, Акуа, Сентаму

На 27-й минуте хозяева перехватили мяч на чужой половине поля. Йонатан Коэн метров с 20 пробил точно в нижний угол 1:0. Кстати, форварду сегодня исполнился 21 год.

На 64-й минуте следует прострел. Даса сильно пробил в ближний угол 2:0.

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