Футболист ударил арбитра. Тот достал пистолет

Необычный случай произошел во время матча любительских команд в Amador Regional Championships (Лига Пассенше) в бразильском городе Пассуш. Встречались местная команда "Ориенте" и "Индастриал" (Итау де Минас). На момент инцидента местная команда вела в счете 3:2.

До конца матча оставалось 15 минут.

Футболист Марком Лопес Виейра стал спорить с арбитром по поводу назначения пенальти и ударил судью.

Камило Эустакийо де Соуза пошел к своей сумке, стоявшей на скамейке запасных, и достал пистолет и наручники, сообщает британское издание Mirror.

Арбитр встречи работает полицейским и достал табельное оружие.

Футболист спасся бегством. А судью успокоили его помощники.

Видео, на котором запечатлен судья, выбегающий с пистолетом на футбольное поле, можно посмотреть на сайте издания.