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Спорт

На стоянке аэропорта "Внуково" найден мертвым известный российский хоккейный тренер

время публикации: 06:26 | последнее обновление: 06:32 блог версия для печати фото
На стоянке аэропорта "Внуково" найден мертвым известный российский хоккейный тренер

На стоянке аэропорта "Внуково" обнаружено тело одного из тренеров женской сборной России по хоккею с мячом Михаила Старовойтова, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

Следов насильственной смерти не обнаружено.

По факту кончины 43-летнего тренера проводится проверка.

В 2014 году Михаил Старовойтов окончил ВШТ РГУФКСиТ (Высшую школу тренеров Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма) по специализации хоккей с мячом и хоккей с шайбой.

Он тренировал команды как в хоккее с шайбой, так и в хоккее с мячом.

Михаил Старовойтов тренировал команды "Славяночка", "Смилодон" и "Балашиха".

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