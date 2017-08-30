30 августа 2017 г.
Сын актера убил человека
Когда начинается средний возраст?
На чьи средства живет Сябитова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:51 Чемпионка мира по боксу среди профессионалов Анжелик Дюшмен умерла в возрасте 26 лет
13:23 Чемпионат мира по дзюдо: израильтянин Таль Фликер победил катарца
12:45 Мария Шарапова выбила с US Open претендентку на теннисный трон
18:30 "Челси" уверенно переиграл "Эвертон"
18:11 Победителем Гран-при Бельгии стал Льюис Хэмилтон
16:19 Сенсация чемпионата России: Довбня остановил "Спартак", повторивший антирекорд
15:42 Флойд Мейвезер показал чек на 350 миллионов долларов
14:11 Андеркард боя Мейвезер - Макгрегор: падение экс-чемпионов
13:34 В Карсоне Мигель Котто вновь стал чемпионом мира
10:58 Россияне стали победителями "Звездного пути". Израильтяне заняли второе место
Спорт

Чемпионка мира по боксу среди профессионалов Анжелик Дюшмен умерла в возрасте 26 лет

время публикации: 04:51 | последнее обновление: 05:02 блог версия для печати фото
Чемпионка мира по боксу среди профессионалов Анжелик Дюшмен умерла в возрасте 26 лет

Француженка Анжелик Дюшмен, чемпионка мира по боксу в полулегкой весовой категории среди профессионалов по версии WBF, умерла в возрасте 26 лет.

Как сообщает Ringtv, во вторник, 29 августа, спортсменке стало плохо во время тренировки. Она была доставлена в больницу города Перпеньян на юге Франции, где, несмотря на усилия врачей, через несколько часов скончалась.

По предварительной оценке врачей больницы, у Дюшмен произошла закупорка легочной артерии, что привело к остановке сердца.

В 2012 году после успешной любительской карьеры Анжелик Дюшмен перешла в профессионалы, где быстро вышла на титульные бои. Сначала она завоевала титул чемпионки Франции, затем чемпионки Европы, а в мае 2017 года стала чемпионкой мира, пишет "Чемпионат".

На профессиональном ринге Дюшмен одержала 14 побед (три – нокаутом), не потерпев ни одного поражения.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 августа 2017 г.
На 48-м году жизни от лейкемии скончался известный баскетболист
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 августа 2017 г.
Умер знаменитый культурист Рич Пиана
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 августа 2017 г.
Умер знаменитый польский нападающий, игравший против Льва Яшина
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 августа 2017 г.
СМИ: самый перспективный бодибилдер мира умер, подавившись едой
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 августа 2017 г.
26-летний боец ММА умер в больнице Beth Israel после нокаута в "Клетке титанов"







  Rating@Mail.ru  
Среда, 30 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017