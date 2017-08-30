Чемпионка мира по боксу среди профессионалов Анжелик Дюшмен умерла в возрасте 26 лет

Француженка Анжелик Дюшмен, чемпионка мира по боксу в полулегкой весовой категории среди профессионалов по версии WBF, умерла в возрасте 26 лет.

Как сообщает Ringtv, во вторник, 29 августа, спортсменке стало плохо во время тренировки. Она была доставлена в больницу города Перпеньян на юге Франции, где, несмотря на усилия врачей, через несколько часов скончалась.

По предварительной оценке врачей больницы, у Дюшмен произошла закупорка легочной артерии, что привело к остановке сердца.

В 2012 году после успешной любительской карьеры Анжелик Дюшмен перешла в профессионалы, где быстро вышла на титульные бои. Сначала она завоевала титул чемпионки Франции, затем чемпионки Европы, а в мае 2017 года стала чемпионкой мира, пишет "Чемпионат".

На профессиональном ринге Дюшмен одержала 14 побед (три – нокаутом), не потерпев ни одного поражения.