Заявка сборной Израиля на домашний Евробаскет. Игроков тель-авивского "Маккаби" нет

Эрез Эдельштейн назвал окончательный состав сборной Израиля, которая примет участие в чемпионате Европы по баскетболу.
Впервые за длительное время в национальной команде нет представителей тель-авивского "Маккаби".
Команды группы В выступят в Тель-Авиве.
Разыгрывающие: Йогев Охайон, Бар Тимор (оба - Апоэль, Иерусалим), Галь Мекель (Гран Канария, Испания).
Защитники: Йотам Гальперин (Апоэль, Иерусалим), Шон Доусон (Бней Герцлия).
Легкие форварды: Гай Пнини (Апоэль, Холон), Омри Каспи (Голден Стэйт Уорриорз, НБА).
Мощные форварды: Лиор Элиягу, Ричард Хауэлл (оба - Апоэль, Иерусалим), Оз Блайзер (Маккаби, Хайфа), Элишай кадир (Ирони, Нес Циона).
Центровой: Идан Залмансон (Маккаби, Ришон ле Цион).
Соперниками израильтян по групповому турниру будут сборные Украины, Литвы, Италии, Грузии и Германии.