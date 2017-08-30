30 августа 2017 г.
последняя новость: 08:31
Сын актера убил человека
Когда начинается средний возраст?
На чьи средства живет Сябитова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:31 "Бургер Кинг" предложил Юлии Липницкой работу - менеджер по "Чикен филе"
08:17 Заявка сборной Израиля на домашний Евробаскет. Игроков тель-авивского "Маккаби" нет
07:50 Отборочный матч: сборная ОАЭ обыграла команду Саудовской Аравии
07:01 Таль Фликер завоевал бронзу: результаты выступления израильских дзюдоистов на чемпионате мира
06:29 Дуди Села вышел во второй круг Открытого чемпионата США
04:51 Чемпионка мира по боксу среди профессионалов Анжелик Дюшмен умерла в возрасте 26 лет
13:23 Чемпионат мира по дзюдо: израильтянин Таль Фликер победил катарца
12:45 Мария Шарапова выбила с US Open претендентку на теннисный трон
18:30 "Челси" уверенно переиграл "Эвертон"
18:11 Победителем Гран-при Бельгии стал Льюис Хэмилтон
Спорт

Заявка сборной Израиля на домашний Евробаскет. Игроков тель-авивского "Маккаби" нет

время публикации: 08:17 | последнее обновление: 08:21 блог версия для печати фото
Заявка сборной Израиля на домашний Евробаскет. Игроков тель-авивского "Маккаби" нет

Эрез Эдельштейн назвал окончательный состав сборной Израиля, которая примет участие в чемпионате Европы по баскетболу.

Впервые за длительное время в национальной команде нет представителей тель-авивского "Маккаби".

Команды группы В выступят в Тель-Авиве.

Разыгрывающие: Йогев Охайон, Бар Тимор (оба - Апоэль, Иерусалим), Галь Мекель (Гран Канария, Испания).

Защитники: Йотам Гальперин (Апоэль, Иерусалим), Шон Доусон (Бней Герцлия).

Легкие форварды: Гай Пнини (Апоэль, Холон), Омри Каспи (Голден Стэйт Уорриорз, НБА).

Мощные форварды: Лиор Элиягу, Ричард Хауэлл (оба - Апоэль, Иерусалим), Оз Блайзер (Маккаби, Хайфа), Элишай кадир (Ирони, Нес Циона).

Центровой: Идан Залмансон (Маккаби, Ришон ле Цион).

Соперниками израильтян по групповому турниру будут сборные Украины, Литвы, Италии, Грузии и Германии.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 августа 2017 г.
На 48-м году жизни от лейкемии скончался известный баскетболист
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 августа 2017 г.
Юниорский чемпионат мира по баскетболу: израильтяне обыграли сборную Эстонии
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 августа 2017 г.
Юниорский чемпионат Европы: израильтяне проиграли словенцам
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Баскетбол. Сборная Израиля обыграла словенцев
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 августа 2017 г.
Даймон Симпсон, весной игравший в "Маккаби", продолжит карьеру в Турции
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 августа 2017 г.
Умер известный баскетболист, 10 сезонов отыгравший в НБА
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 августа 2017 г.
Квалификационный раунд чемпионата Европы: израильские юниоры обыграли шведов, словенцы разгромили россиян
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 августа 2017 г.
"Маккаби" усилился двукратным чемпионом НБА







  Rating@Mail.ru  
Среда, 30 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017