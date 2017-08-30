Заявка сборной Израиля на домашний Евробаскет. Игроков тель-авивского "Маккаби" нет

Эрез Эдельштейн назвал окончательный состав сборной Израиля, которая примет участие в чемпионате Европы по баскетболу.

Впервые за длительное время в национальной команде нет представителей тель-авивского "Маккаби".

Команды группы В выступят в Тель-Авиве.

Разыгрывающие: Йогев Охайон, Бар Тимор (оба - Апоэль, Иерусалим), Галь Мекель (Гран Канария, Испания).

Защитники: Йотам Гальперин (Апоэль, Иерусалим), Шон Доусон (Бней Герцлия).

Легкие форварды: Гай Пнини (Апоэль, Холон), Омри Каспи (Голден Стэйт Уорриорз, НБА).

Мощные форварды: Лиор Элиягу, Ричард Хауэлл (оба - Апоэль, Иерусалим), Оз Блайзер (Маккаби, Хайфа), Элишай кадир (Ирони, Нес Циона).

Центровой: Идан Залмансон (Маккаби, Ришон ле Цион).

Соперниками израильтян по групповому турниру будут сборные Украины, Литвы, Италии, Грузии и Германии.