30 августа 2017 г.
последняя новость: 13:31
Сын актера убил человека
Когда начинается средний возраст?
На чьи средства живет Сябитова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:23 Польский спортсмен переплыл Балтийское море за 28.5 часов
10:58 Евробаскет-2017: состав сборной России
10:19 В матче в Латвии российский арбитр забил гол ударом с центра поля
09:30 Погиб участник финального забега олимпиады в Рио-де-Жанейро
09:06 US Open: Роджер Федерер одолел американца, Рафаэль Надаль обыграл серба
08:31 "Бургер Кинг" предложил Юлии Липницкой работу - менеджер по "Чикен филе"
08:17 Заявка сборной Израиля на домашний Евробаскет. Игроков тель-авивского "Маккаби" нет
07:50 Отборочный матч: сборная ОАЭ обыграла команду Саудовской Аравии
07:01 Таль Фликер завоевал бронзу: результаты выступления израильских дзюдоистов на чемпионате мира
06:29 Дуди Села вышел во второй круг Открытого чемпионата США
Спорт

Польский спортсмен переплыл Балтийское море за 28.5 часов

время публикации: 13:23 | последнее обновление: 13:23 блог версия для печати фото
Польский спортсмен переплыл Балтийское море за 28.5 часов

Польский спортсмен Себастьян Карась стал первым человеком, которому удалось переплыть Балтийское море, сообщает sportowefakty.wp.pl.

Он проплыл из Колобжега до датского острова Борнхольм.

Заплыв поляка длился 28.5 часов, за это время он преодолел около 100 км.

На протяжении всего заплыва спортсмена сопровождала лодка. Врач контролировал состояние его здоровья.

26-летний Себастьян Карась - чемпион Польши по плаванью. Ла-Манш он переплыл за 8 часов 48 минут (рекорд Польши).

В 2016 году он пытался переплыть Балтийское море, но заплыв пришлось прервать через 8 часов из-за состояния здоровья спортсмена.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 августа 2017 г.
44-летний триатлонист умер при попытке переплыть Ла-Манш
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июля 2017 г.
Петербургская полиция прервала рекордный 70-километровый заплыв по Неве
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 июня 2017 г.
Легендарный Майкл Фелпс посоревнуется с большой белой акулой







  Rating@Mail.ru  
Среда, 30 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017