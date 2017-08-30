Польский спортсмен переплыл Балтийское море за 28.5 часов

Польский спортсмен Себастьян Карась стал первым человеком, которому удалось переплыть Балтийское море, сообщает sportowefakty.wp.pl.

Он проплыл из Колобжега до датского острова Борнхольм.

Заплыв поляка длился 28.5 часов, за это время он преодолел около 100 км.

На протяжении всего заплыва спортсмена сопровождала лодка. Врач контролировал состояние его здоровья.

26-летний Себастьян Карась - чемпион Польши по плаванью. Ла-Манш он переплыл за 8 часов 48 минут (рекорд Польши).

В 2016 году он пытался переплыть Балтийское море, но заплыв пришлось прервать через 8 часов из-за состояния здоровья спортсмена.