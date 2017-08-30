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Спорт

Таль Фликер завоевал бронзу: результаты выступления израильских дзюдоистов на чемпионате мира

время публикации: 07:01 | последнее обновление: 07:01 блог версия для печати фото
Таль Фликер завоевал бронзу: результаты выступления израильских дзюдоистов на чемпионате мира

В Будапеште проходит чемпионат мира по дзюдо. Таль Фликер (весовая категория до 66 кг) завоевал бронзовую медаль.

В предварительном турнире израильтянин победил кубинца Осниэля Солиса, катарца Аюба Эль-Идрисси, доминиканца Уондера Матео и белоруса Дмитрия Минкова.

В полуфинале Таль проиграл россиянину Михаилу Пуляеву. В схватке за третье место он победил грузина Георгия Зантараю.

В этой же весовой категории выступал Барух Шмаилов. В первой схватке он победил перуанца Хуана Постигоса, во второй - проиграл Михаилу Пуляеву.

Даниэль Бен Давид (до 60 кг) в первом поединке уступил узбеку Диербеку Урозбоеву.

Ноа Минскер (весовая категория до 48 кг) заняла седьмое место, Гили Коэн (до 52 кг) - пятое.

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