В Берлине Владимир Кличко презентовал свою книгу об управлении вызовами

В книжном магазине "Dussmann das KulturKaufhaus" в Берлине экс-чемпион мира по боксу в супенртяжелом весе Владимир Кличко презентовал книгу "Challenge Management" ("Управление вызовами"), сообщает УНИАН.

Книга написана на немецком языке и посвящена экономике и бизнес-процессам.

Боксер делится с читателями 12 способами управления вызовами.

"Благодаря моему опыту решения проблем я разработал методы, которые приводят к успеху. Для меня важно, чтобы я мог передать свои знания многим людям. Этой книгой я хотел бы помочь людям, дать им движущую силу", - сказал Владимир Кличко.

Напомним, недавно экс-чемпион объявил о завершении карьеры.