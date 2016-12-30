Рейтинг ведущих боксеров НВО возглавил украинец Василий Ломаченко

Телеканал НВО опубликовал рейтинг сильнейших боксеров по состоянию на конец 2016 года (этот рейтинг учитывает реальную силу спортсменов и не учитывает их бывших заслуг).

Возглавил список украинец Василий Ломаченко (чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO).

2. Геннадий Головкин (Казахстан) - чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBС и IBF.

3-4. Андре Уорд (США) и Сергей Ковалев (Россия). В ноябре Уорд победил Ковалева и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Ожидается, что в 2017 году состоится бой-реванш.

5. Роман Гонсалес (Никарагуа) - чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBC.