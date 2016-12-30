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Спорт

Рейтинг ведущих боксеров НВО возглавил украинец Василий Ломаченко

время публикации: 11:52 | последнее обновление: 11:52 блог версия для печати фото
Рейтинг ведущих боксеров НВО возглавил украинец Василий Ломаченко

Телеканал НВО опубликовал рейтинг сильнейших боксеров по состоянию на конец 2016 года (этот рейтинг учитывает реальную силу спортсменов и не учитывает их бывших заслуг).

Возглавил список украинец Василий Ломаченко (чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO).

2. Геннадий Головкин (Казахстан) - чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBС и IBF.

3-4. Андре Уорд (США) и Сергей Ковалев (Россия). В ноябре Уорд победил Ковалева и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Ожидается, что в 2017 году состоится бой-реванш.

5. Роман Гонсалес (Никарагуа) - чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBC.

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