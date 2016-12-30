Американцы победили сборную России. Канадцы забросили 10 шайб

В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная США победила россиян 3:2. Канадцы разгромили сборную Латвии 10:2.
Дания - Чехия 3:2 (овертайм)
Победную шайбу на 47-й секунде дополнительного времени забросил Матиас Фром (Регле, Швеция).
Россия - США 2:3
На 5-й минуте Клейтон Келлер (Бостонский университет) открыл счет 0:1.
На 12-й минуте, играя в меньшинстве, россияне сравняли счет. Отличился Кирилл Ураков (Торпедо, Нижний Новгород).
На 25-й минуте Колин Уайт (Бостонский колледж) реализовал численное преимущество 1:2. На 32-й минуте Трой Терри (Университет Денвера) увеличил преимущество американцев 1:3.
На 38-й минуте Кирилл Капризов (Салават Юлаев) реализовал численное преимущество 2:3.
Финляндия - Швеция 1:3
Действующие чемпионы потерпели третье поражение подряд.
Канада - Латвия 10:2