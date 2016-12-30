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Спорт

В 40 лет умер известный футболист

время публикации: 10:58 | последнее обновление: 10:58 блог версия для печати фото
В 40 лет умер известный футболист

29 декабря на 40-м году жизни скончался известный футболист (американский футбол) Кейон Карпентер, сообщает FOX Sports.

Он умер в Jackson South Community Hospital в Майами.

28 декабря футболист, отдыхавший с семьей в Майами, упал и ударился головой. Он потерял сознание и впал в кому. На следующий день он умер в больнице.

Кейон Карпентер играл на позиции сэйфти (позиция в линии защиты).

Он выступал за команды "Бафало Билз" и "Атланта Фалконз". В 2004 году спортсмену была сделана операция по спондилодезу (вид хирургического вмешательства на позвоночник, направленное на обездвиживание смежных позвонков за счёт их сращивания). Он один из немногих, кто сумел вернуться после этого на поле, но вскоре вынужден был завершить карьеру.

В 2006 году Кейон Карпентер пытался закрепиться в составе "Сиэттл Сихокс", но попытка была неудачной.

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