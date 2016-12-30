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Спорт

Умер легендарный швейцарский велогонщик

время публикации: 18:08 | последнее обновление: 18:08 блог версия для печати

29 декабря на 98-м году жизни скончался легендарный швейцарский велогонщик Фердинанд Кюблер, сообщает Tribune de Genève.

Он умер в больнице в Цюрихе в присутствии жены.

70-летняя Кристина Кюмер сказал, что последними словами мужа были: "Кристина, ты лучшая женщина на свете".

Фердинанд Кюблер победил в более чем 400 гонках. Он триумфатор Тур де Франс 1950 года и чемпион мира 1951 года в шоссейных гонках, трехкратный победитель Тура Швейцарии, многократный чемпион Швейцарии.

Фердинанд Кюблер завершил карьеру в 1957 году.

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В 40 лет умер известный футболист







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