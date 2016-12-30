Допинговый скандал: отстранены четыре российских скелетониста, участника Сочинской олимпиады

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских скелетонистов в связи с возможными нарушениями антидопинговых правил во время Сочинской олимпиады.
В сообщении на официальном сайте федерации имена потенциальных нарушителей не названы.
Однако "Р-Спорт" сообщил, что федерация отстранила Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, а также уже завершившего карьеру Сергея Чудинова.
Третьяков - чемпион Сочинской олимпиады, Никитина - бронзовый призер.