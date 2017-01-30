30 января 2017 г.
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09:20 Баскетболист "Маккаби" (Тель-Авив) Сонни Уимз отказался проходить проверку на допинг-контроль
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Спорт

Баскетболист "Маккаби" (Тель-Авив) Сонни Уимз отказался проходить проверку на допинг-контроль

время публикации: 09:20 | последнее обновление: 09:20 блог версия для печати

Баскетболист "Маккаби" (Тель-Авив) Сонни Уимз отказался проходить рутинную проверку на допинг-контроль, сообщает сайт Sport5.

Согласно опубликованной информации, руководство клуба запретило ему принимать участие в тренировке и взвешивает возможность разрыва контракта с игроком.

В свою очередь, сайт ONE пишет, что результаты проверки, которую прошел Уимз дали положительные результаты. Предполагается, что игрок употреблял марихуану или иные запрещенные препараты.

30 января "Маккаби" принимает на своей площадке одноклубников из Ашдода в регулярном матче чемпионата Израиля. Сонни Уимз не примет участия в поединке.

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