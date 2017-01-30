Четвертьфинал КАН: египтяне победили сборную Марокко

Определились все полуфиналисты Кубка африканских наций. 1 февраля встретятся сборные Буркина-Фасо и Египта, 2 - Ганы и Камеруна.
Египтяне в четвертьфинале одолели команду Марокко 1:0.
Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Хегази, Габр, Хафез (Кахраба, 63), Аль-Мухаммади, Саид, Хамед (Саад, 90), Хассан, Салах, Мохсен (Кока, 43)
Марокко: Мунир, Да Кошта, Бенатиа, Саисс (Алиуи, 90), Мендиль, Эль-Ахмади, Буссуфа, Дирар, Фажр, Эн-Несири, Буаддуз (Эль-Каддури, 78)
Получилось сражение равных соперников - много напряжения, борьбы, гол в концовке матча.
На 87-й минуте Кахраба (Замалек, на правах аренды выступает за Аль-Иттихад) хлестко пробил с разворота 1:0.