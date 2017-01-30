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Спорт

Четвертьфинал КАН: египтяне победили сборную Марокко

время публикации: 08:06 | последнее обновление: 08:06 блог версия для печати фото
Четвертьфинал КАН: египтяне победили сборную Марокко

Определились все полуфиналисты Кубка африканских наций. 1 февраля встретятся сборные Буркина-Фасо и Египта, 2 - Ганы и Камеруна.

Египтяне в четвертьфинале одолели команду Марокко 1:0.

Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Хегази, Габр, Хафез (Кахраба, 63), Аль-Мухаммади, Саид, Хамед (Саад, 90), Хассан, Салах, Мохсен (Кока, 43)

Марокко: Мунир, Да Кошта, Бенатиа, Саисс (Алиуи, 90), Мендиль, Эль-Ахмади, Буссуфа, Дирар, Фажр, Эн-Несири, Буаддуз (Эль-Каддури, 78)

Получилось сражение равных соперников - много напряжения, борьбы, гол в концовке матча.

На 87-й минуте Кахраба (Замалек, на правах аренды выступает за Аль-Иттихад) хлестко пробил с разворота 1:0.

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