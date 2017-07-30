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Спорт

Борец сборной России, двукратный чемпион Европы Юрий Власко убит во время драки

время публикации: 00:46 | последнее обновление: 00:56 блог версия для печати фото
Борец сборной России, двукратный чемпион Европы Юрий Власко убит во время драки

Борец сборной России, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы 20-летний Юрий Власко убит во время массовой драки в Бурятии.

Старший тренер сборной России по борьбе Анатолий Маргиев назвал гибель Юрия Власко серьезной потерей для российской борьбы. "Юра входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных наших спортсменов-полутяжей", – сказал он РИА Новости.

"В жизни он был тихим, спокойным и вежливым человеком. Очень жаль, что все так произошло с Юрой", – добавил Маргиев.

Как сообщил помощник руководителя СУ СКР по Республике Бурятия Дмитрий Столяров, спортсмена убили в ночь на субботу, 29 июля, на берегу Байкала, вблизи села Горячинск. На его теле обнаружены колото-резаные ранения в области головы и шеи. По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

"В настоящее время круг участников конфликта в основном определен, ведется работа по установлению среди них подозреваемых", – сказал Столяров.

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