Йоханна Конта после тяжелого падения победила первую ракетку мира. Но затем снялась с турнира

Сильнейшая теннисистка Великобритании Йоханна Конта снялась с турнира в Истборне из-за травмы спины, сообщает The Guardian.

В полуфинале она должна была сыграть с чешкой Каролиной Плишковой.

Издание отмечает, что из-за травмы, тяжесть которой пока не ясна, Конта может пропустить Уимблдон.

Накануне в четвертьфинале британка (ранее выступавшая за Австралию) победила первую ракетку мира Ангелик Кербер 6:3, 6:4.

В конце второго сета Йоханна Конта, седьмая ракетка мира, упала и ударилась о покрытие корта головой.