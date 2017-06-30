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Спорт

Йоханна Конта после тяжелого падения победила первую ракетку мира. Но затем снялась с турнира

время публикации: 15:25 | последнее обновление: 15:25 блог версия для печати фото
Йоханна Конта после тяжелого падения победила первую ракетку мира. Но затем снялась с турнира

Сильнейшая теннисистка Великобритании Йоханна Конта снялась с турнира в Истборне из-за травмы спины, сообщает The Guardian.

В полуфинале она должна была сыграть с чешкой Каролиной Плишковой.

Издание отмечает, что из-за травмы, тяжесть которой пока не ясна, Конта может пропустить Уимблдон.

Накануне в четвертьфинале британка (ранее выступавшая за Австралию) победила первую ракетку мира Ангелик Кербер 6:3, 6:4.

В конце второго сета Йоханна Конта, седьмая ракетка мира, упала и ударилась о покрытие корта головой.

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