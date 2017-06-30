Умер "украинский телохранитель" Уэйна Гретцки, боксировавший с Мохаммедом Али

29 июня на 60-м году жизни скончался знаменитый канадский хоккеист украинского происхождения Дэйв Семенко, бывший "телохранителем" Уэйна Гретцки в "Эдмонтон Ойлерз", сообщает sportsnet.ca.

Уэйн Гретцки написал о своем бывшем товарище по команде и друге: "Он был одним из первых "нефтяников", которых я встретил в 1978 году. Я еще не знал, какое большое влияние он окажет на мою жизнь и карьеру. Он был самым крутым игроком из тех, которых я знаю, и самым большим плюшевым мишкой. Мне будет не хватать твоего доброго сердца и твоего юмора. Он делал нас лучше. Покойся с миром, номер 27. Спасибо за твою дружбу".

Дэйв Семенко - двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Эдмонтон Ойлерз". Также он играл за "Хартфорд Уэйлерз" и "Торонто Мейпл Лифс".

12 июня 1983 года он провел трехраундовый боксерский поединок против легендарного Мохаммеда Али. Официально бой завершился вничью. СМИ отмечали, что Али не боксировал всерьез, а только играл с хоккеистом.

Дэйв Семенко - автор последнего гола в истории Мировой хоккейной ассоциации (после этого WHA слилась с НХЛ).