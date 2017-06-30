Уимблдон: Дуди Села в первом матче сыграет с испанцем

Опубликована турнирная сетка Умблдона. Третий турнир "Большого шлема" в сезоне пройдет с 3 по 16 июля.

Первая ракетка мира Энди Маррей сыграет с одним из победителей квалификации. Россиянин Дмитрий Турсунов сыграет с 28-й ракеткой турнира итальянцем Фабио Фоньини, а россиянин Даниил Медведев - с пятой ракеткой турнира швейцарцем Станисласом Вавринкой.

Рафаэль Надаль (посеян под номером 4) в первом матче сыграет с австралийцем Джоном Миллманом.

Россиянин Михаил Южный встретится с французом Николя Маю. Украинец Александр Долгополов сыграет с легендарным швейцарцем Роджером Федерером.

Сильнейший теннисист Израиля Дуди Села в первом матче сыграет с испанцем Марселем Гранольерсом. Новак Джокович, второй номер посева, сыграет с Мартином Клижаном (Словакия).