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Спорт

Жеребьевка Еврокубка: команда Блатта во второй корзине, "Апоэль" - в третьей

время публикации: 07:56 | последнее обновление: 07:56 блог версия для печати фото
Жеребьевка Еврокубка: команда Блатта во второй корзине, "Апоэль" - в третьей

6 июля состоится жеребьевка регулярного сезона Еврокубка УЛЕБ. Все участники разделены на 6 корзин посева.

Первая корзина

Локомотив-Кубань (Краснодар, Россия), Гран Канария (Лас-Пальмас, Испания), Галатасарай (Стамбул, Турция), УНИКС (Казань, Россия)

Вторая корзина

Бавария (Мюнхен, Германия), Зенит (Санкт-Петербург, Россия), Дарюшафака (Стамбул, Турция), Альба (Берлин, Германия)

Третья корзина

Цедевита (Загреб, Хорватия), Тофас (Бурса, Турция), Апоэль (Иерусалим, Израиль), Летувос Ритас (Вильнюс, Литва)

Четвертая корзина

Доломит Энергия (Тренто, Италия), Грисин Бон (Реджо Эмилия, Италия), ФИАТ (Турин, Италия), Бильбао Баскет (Испания)

Пятая корзина

Морабанк (Андора ла Велья, Испания), Литкабелис (Паневежис, Литва), Лимож (Франция), Ратиофарм (Ульм, Германия)

Шестая корзина

Будучност (Подгорица, Черногория), Парис Леваллуа (Франция), Партизан (Белград, Сербия), АСВЕЛ (Виллербан, Франция)

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