Рейтинг ФИДЕ: лидирует Магнус Карлсен, Борис Гельфанд на 28-м месте

ФИДЕ опубликовал список сильнейших гроссмейстеров мира по состоянию на 1 июля 2017 года. Лидирует чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2822).

На втором месте экс-чемпион мира Владимир Крамник (Россия, 2812), на третьем - Уэсли Со (США, 2810).

В первую десятку входят Левон Аронян (Армения, 2809), Фабиано Каруана (США, 2807), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2800), Хикару Накамура (США, 2792), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2791), Вишванатан Ананд (Индия, 2783), Дин Лижень (Китай, 2781).

Сильнейший шахматист Израиля Борис Гельфанд занимает 28-е место (2728).

В первую сотню входят израильские гроссмейстеры Максим Родштейн (52-е место, 2695), Эмиль Сутовский (59, 2683).