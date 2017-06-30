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Спорт

Рейтинг ФИДЕ: лидирует Магнус Карлсен, Борис Гельфанд на 28-м месте

время публикации: 19:42 | последнее обновление: 19:42 блог версия для печати фото
Рейтинг ФИДЕ: лидирует Магнус Карлсен, Борис Гельфанд на 28-м месте

ФИДЕ опубликовал список сильнейших гроссмейстеров мира по состоянию на 1 июля 2017 года. Лидирует чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2822).

На втором месте экс-чемпион мира Владимир Крамник (Россия, 2812), на третьем - Уэсли Со (США, 2810).

В первую десятку входят Левон Аронян (Армения, 2809), Фабиано Каруана (США, 2807), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2800), Хикару Накамура (США, 2792), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2791), Вишванатан Ананд (Индия, 2783), Дин Лижень (Китай, 2781).

Сильнейший шахматист Израиля Борис Гельфанд занимает 28-е место (2728).

В первую сотню входят израильские гроссмейстеры Максим Родштейн (52-е место, 2695), Эмиль Сутовский (59, 2683).

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