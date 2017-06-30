Американский голкипер повторил подвиг Браво, выбив из кубка фаворита

Матч Открытого кубка США, прошедший 29 июня, неожиданно привлек внимание болельщиков со всего мира.

28 июня Клаудио Браво отразив три пенальти и вывел сборную Чили в финал Кубка конфедераций.

Голкипер "Цинциннати" (играет в USL, третий дивизион футбола США) Митч Хильдебранд отразил три пенальти в послематчевой серии в матче с одним из лидеров MLS "Чикаго Фэйр" и вывел свою команду в четвертьфинал, где клубиз Огайо сыграет с "Майами".

Правда, Браво отразил все 11-метровые, Хильдебрандт - три из четырех.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0.

У хозяев не забил Эодан Куинн, у гостей и фаворитов - Неманья Николич (ранее играл за "Видеотон" и варшавскую "Легию"), Артуро Альварес (в Европе играл в Венгрии и Португалии) и Жуниньо (ранее выступал в "Лос-Анджелес Гэлакси"). Единственный пенальти в ворота Хильдебранда забил бывший хавбек сборной Германии Бастиан Швайнштайгер.