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Спорт

Американский голкипер повторил подвиг Браво, выбив из кубка фаворита

время публикации: 11:17 | последнее обновление: 11:17 блог версия для печати фото
Американский голкипер повторил подвиг Браво, выбив из кубка фаворита

Матч Открытого кубка США, прошедший 29 июня, неожиданно привлек внимание болельщиков со всего мира.

28 июня Клаудио Браво отразив три пенальти и вывел сборную Чили в финал Кубка конфедераций.

Голкипер "Цинциннати" (играет в USL, третий дивизион футбола США) Митч Хильдебранд отразил три пенальти в послематчевой серии в матче с одним из лидеров MLS "Чикаго Фэйр" и вывел свою команду в четвертьфинал, где клубиз Огайо сыграет с "Майами".

Правда, Браво отразил все 11-метровые, Хильдебрандт - три из четырех.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0.

У хозяев не забил Эодан Куинн, у гостей и фаворитов - Неманья Николич (ранее играл за "Видеотон" и варшавскую "Легию"), Артуро Альварес (в Европе играл в Венгрии и Португалии) и Жуниньо (ранее выступал в "Лос-Анджелес Гэлакси"). Единственный пенальти в ворота Хильдебранда забил бывший хавбек сборной Германии Бастиан Швайнштайгер.

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