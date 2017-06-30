Результаты опроса: в число лучших игроков сборной России на Кубке конфедераций попали Аршавин и Кержаков

ВЦИОМ провел опрос на тему "Лучший игрок сборной России на Кубке конфедераций". Результаты опроса публикует "Советский спорт".

Один процент респондентов проголосовал на Александра Кержакова и Андрея Аршавина, которые в турнире не участвовали. Они заняли 7-8 места. Отметим, что Андрей не играет в сборной с 2012 года, Александр - с 2015.

Первое место, набрав 12% голосов, занял голкипер Игорь Акинфеев, допустивший грубую ошибку в матче против Мексики.

На втором месте Федор Смолов (5%), на третьем - Юрий Жирков (4%).

Напомним, россияне не вышли из группы, победив сборную Новой Зеландии, и проиграв португальцам и мексиканцам.