30 июня 2017 г.
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:04 Результаты опроса: в число лучших игроков сборной России на Кубке конфедераций попали Аршавин и Кержаков
17:25 Полузащитник хайфского "Апоэля" продолжит карьеру в Греции
16:21 Йони Эрлих не смог выйти в финал турнира в Турции
16:10 Во время тренировки умер 16-летний призер чемпионата России по спортивному ориентированию
15:25 Йоханна Конта после тяжелого падения победила первую ракетку мира. Но затем снялась с турнира
14:57 Уимблдон: Дуди Села в первом матче сыграет с испанцем
11:17 Американский голкипер повторил подвиг Браво, выбив из кубка фаворита
09:28 Умер "украинский телохранитель" Уэйна Гретцки, боксировавший с Мохаммедом Али
07:56 Жеребьевка Еврокубка: команда Блатта во второй корзине, "Апоэль" - в третьей
23:32 Первый официальный матч под руководством Кройфа: "Маккаби" обыграл "Тирану"
Спорт

Результаты опроса: в число лучших игроков сборной России на Кубке конфедераций попали Аршавин и Кержаков

время публикации: 18:04 | последнее обновление: 18:04 блог версия для печати фото
Результаты опроса: в число лучших игроков сборной России на Кубке конфедераций попали Аршавин и Кержаков

ВЦИОМ провел опрос на тему "Лучший игрок сборной России на Кубке конфедераций". Результаты опроса публикует "Советский спорт".

Один процент респондентов проголосовал на Александра Кержакова и Андрея Аршавина, которые в турнире не участвовали. Они заняли 7-8 места. Отметим, что Андрей не играет в сборной с 2012 года, Александр - с 2015.

Первое место, набрав 12% голосов, занял голкипер Игорь Акинфеев, допустивший грубую ошибку в матче против Мексики.

На втором месте Федор Смолов (5%), на третьем - Юрий Жирков (4%).

Напомним, россияне не вышли из группы, победив сборную Новой Зеландии, и проиграв португальцам и мексиканцам.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 июня 2017 г.
Полузащитник хайфского "Апоэля" продолжит карьеру в Греции
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 июня 2017 г.
Американский голкипер повторил подвиг Браво, выбив из кубка фаворита
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 июня 2017 г.
Первый официальный матч под руководством Кройфа: "Маккаби" обыграл "Тирану"
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 июня 2017 г.
Леон Горецка нокаутировал мексиканцев. Немцы вышли в финал Кубка конфедераций
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 июня 2017 г.
Дубль Павлова, гол Бенаюна. Супервозвращение "Бейтара": проигрывая 1:3 на 88-й минуте, израильтяне победили
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 июня 2017 г.
Завершился первый матч Лиги Европы нового сезона
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 июня 2017 г.
Футболист ударил арбитра. Тот достал пистолет







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 30 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017