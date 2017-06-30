Йони Эрлих не смог выйти в финал турнира в Турции

Йони Эрлих и Никола Мектич не смогли выйти в финал парного разряда теннисного турнира "Анталья Опен" (серия АТР250, трава, призовой фонд 500 тысяч долларов).
В финале сыграют первая и вторая пары турнира.
Израильско-хорватский дуэт проиграл первому номеру "посева" Роберту Линштедту (Швеция) и Айсаму-уль-Хаку Курейши (Пакистан) 3:6, 6:3, 10:12.
Оливер Марах (Австрия) и Мате Павич (Хорватия) (второй дуэт турнира) победили Леандра Паеса (Индия)/ Адиля Шамасдина (Канада) 6:4, 6:4.
Финал состоится сегодня.