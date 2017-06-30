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Спорт

Чемпионат Китая: клуб Густаво Пойета забил 8 мячей

время публикации: 19:01 | последнее обновление: 19:46 блог версия для печати фото
Чемпионат Китая: клуб Густаво Пойета забил 8 мячей

В матче 15-го тура чемпионата Китая "Шанхай Шеньхуа" на своем поле разгромил "Ляонин Хувин" 8:1. Хозяев поля тренирует знаменитый Густаво Пойет.

По два мяча забили колумбиец Джованни Морено, колумбиец Фредди Гуарин (ранее выступал в "Сент-Этьене", "Интере" и "Порту") и нигериец Обафеми Мартинс (ранее выступавший за "Интер", "Ньюкасл", "Рубин", "Вольфсбург").

Один гол в свои ворота забил голкипер гостей Ши Сяотань.

Еще один мяч на счету вышедшего на замену Чжана Лу.

Гол престижа забил нигериец Энтони Уджа, ранее выступавший за "Майнц", "Кельн" и "Вердер".

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