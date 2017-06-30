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Спорт

Во время тренировки умер 16-летний призер чемпионата России по спортивному ориентированию

время публикации: 16:10 | последнее обновление: 16:10 блог версия для печати фото
Во время тренировки умер 16-летний призер чемпионата России по спортивному ориентированию

16-летий призер чемпионата России по спортивному ориентированию умер во время тренировки, сообщает "Р-Спорт".

Имя спортсмена не называется.

Отмечается, что он был многократным чемпионом турниров на Дальнем Востоке.

В заявлении следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю отмечается, что в марте 2017 года у 16-летнего подростка нашли заболевание, которое препятствовало дальнейшим занятиям в секции и участию в соревнованиях. Несмотря на это он был допущен к спортивным занятиям и при прохождении учебной тренировки от полученных нагрузок наступила смерть.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка, по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности". Преступление выявлено сотрудниками прокуратуры. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

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