Иран установил рекорд. Сборная Катара выбыла из борьбы

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Сирийцы обыграли сборную Катара 3:1. Иран сыграл вничью с корейцами 0:0.
Сирия - Катар 3:1
Поражение лишило сборную Катара шансов на попадание в финальную часть чемпионата мира. Сирийцы ведут борьбу за вторую путевку (первую ранее завоевала сборная Ирана).
Китай - Узбекистан 1:0
Команда Марчелло Липпи существенно осложнила узбекам задачу попадания в финальную часть чемпионата мира. Китайцы шансы сыграть в России утратили раньше.
Южная Корея - Иран 0:0
Иранцы установили рекордную "сухую серию" в отборочном цикле - 1108 минут.
Гости значительную часть матча отыграли в меньшинстве. На 52-й минуте был удален полузащитник "Амкара" Саид Эзатолахи.
Таиланд - Ирак 1:2