Иран установил рекорд. Сборная Катара выбыла из борьбы

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Сирийцы обыграли сборную Катара 3:1. Иран сыграл вничью с корейцами 0:0.

Сирия - Катар 3:1

Поражение лишило сборную Катара шансов на попадание в финальную часть чемпионата мира. Сирийцы ведут борьбу за вторую путевку (первую ранее завоевала сборная Ирана).

Китай - Узбекистан 1:0

Команда Марчелло Липпи существенно осложнила узбекам задачу попадания в финальную часть чемпионата мира. Китайцы шансы сыграть в России утратили раньше.

Южная Корея - Иран 0:0

Иранцы установили рекордную "сухую серию" в отборочном цикле - 1108 минут.

Гости значительную часть матча отыграли в меньшинстве. На 52-й минуте был удален полузащитник "Амкара" Саид Эзатолахи.

Таиланд - Ирак 1:2