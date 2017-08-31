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Спорт

Сегодня в Израиле, Турции, Финляндии и Румынии стартует Евробаскет 2017

время публикации: 08:22 | последнее обновление: 08:22 блог версия для печати фото
Сегодня в Израиле, Турции, Финляндии и Румынии стартует Евробаскет 2017

Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу. Групповые турниры пройдут в четырех странах - Израиле, Турции, Финляндии и Румынии. Стадия плэй-офф пройдет в Турции.

В Хельсинки сыграют команды группы А: Франция, Греция, Польша, Финляндия, Словения, Исландия.

Зрители в Тель-Авиве смогут увидеть игры сборных Израиля, Италии, Германии, Литвы, Украины и Грузии.

Команды группы С сыграют в Клуже. В Румынии выступят Испания, Хорватия, Венгрия, Черногория, Румыния и Чехия.

В Стамбуле сыграют сборные Турции, России, Латвии, Великобритании, Бельгии и Сербии.

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