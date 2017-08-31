US Open: Дуди Села выбыл, уроженец Тель-Авива Денис Шаповалов вышел в третий круг

В матче второго круга Открытого чемпионата США сильнейший теннисист Израиля Дуди Села уступил американцу Сэму Керри 4:6, 1:6, 4:6.
Александр Зверев (Германия) проиграл хорвату Борне Коричу 6:3, 5:7, 6:7, 6:7. Миша Зверев одолел француза Бенуа Пайре 6:3, 6:2, 4:6, 6:7, 7:5.
Латвиец Эрнест Гульбис выбыл из борьбы, проиграв южноафриканцу Кевину Андерсону 3:6, 5:7, 4:6.
Россиянин Евгений Донской проиграл Михаилу Кукушкину (Казахстан) 4:6, 4:6, 5:7.
Уроженец Тель-Авива канадский теннисист Денис Шаповалов справился с французом Жо-Винифредом Цонга 6:4, 6:4, 7:6.