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Спорт

Французы разгромили голландцев. Криштиану Роналду обошел Пеле. Белорусы проиграли в Люксембурге

время публикации: 31 августа 2017 г., 23:49 | последнее обновление: 31 августа 2017 г., 23:49 блог версия для печати фото
Французы разгромили голландцев. Криштиану Роналду обошел Пеле. Белорусы проиграли в Люксембурге

Болгары одолели сборную Швеции 3:2. Французы разгромили команду Голландии 4:0, португальцы - сборную Фарерских островов 5:1. Эстонцы отобрали очки у греков 0:0.

Группа А

Болгария - Швеция 3:2

Франция - Голландия 4:0

Люксембург - Беларусь 1:0

Группа В

Венгрия - Латвия 3:1

Португалия - Фарерские острова 5:1

Криштиану Роналду забил три мяча и обошел Пеле по количеству мячей, забитых за национальную сборную. Он забил 78 голов в матчах за национальную команду.

Швейцария - Андорра 3:0

Группа Н

Кипр - Босния и Герцеговина 3:2

Боснийцы до 65-й минуты вели в счете 2:0.

Греция - Эстония 0:0

Бельгия - Гибралтар 9:0

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