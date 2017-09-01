Французы разгромили голландцев. Криштиану Роналду обошел Пеле. Белорусы проиграли в Люксембурге

Болгары одолели сборную Швеции 3:2. Французы разгромили команду Голландии 4:0, португальцы - сборную Фарерских островов 5:1. Эстонцы отобрали очки у греков 0:0.
Группа А
Болгария - Швеция 3:2
Франция - Голландия 4:0
Люксембург - Беларусь 1:0
Группа В
Венгрия - Латвия 3:1
Португалия - Фарерские острова 5:1
Криштиану Роналду забил три мяча и обошел Пеле по количеству мячей, забитых за национальную сборную. Он забил 78 голов в матчах за национальную команду.
Швейцария - Андорра 3:0
Группа Н
Кипр - Босния и Герцеговина 3:2
Боснийцы до 65-й минуты вели в счете 2:0.
Греция - Эстония 0:0
Бельгия - Гибралтар 9:0