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Спорт

Чемпионат мира по художественной гимнастике: Линой Ашрам заняла четвертое и шестое места

время публикации: 07:32 | последнее обновление: 07:32 блог версия для печати фото
Чемпионат мира по художественной гимнастике: Линой Ашрам заняла четвертое и шестое места

В Пезаро продолжается 35-й чемпионат мира по художественной гимнастике. В упражнениях с обручем золотую и серебряную медали завоевали россиянки Дина Аверина (19.100) и Арина Аверина (19.000).

На третьем месте японка Кахо Минагава (17.700).

Израильтянка Линой Ашрам заняла шестое место (16.900).

В упражнениях с мячом первые два места на пьедестале заняли россиянки Арина Аверина (18.950) и Дина Аверина (18.700).

Бронзовая медаль у болгарки Невианы Владиновой (17.950). Линой Ашрам заняла четвертое место (17.925).

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