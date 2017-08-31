Чемпионат мира по художественной гимнастике: Линой Ашрам заняла четвертое и шестое места

В Пезаро продолжается 35-й чемпионат мира по художественной гимнастике. В упражнениях с обручем золотую и серебряную медали завоевали россиянки Дина Аверина (19.100) и Арина Аверина (19.000).

На третьем месте японка Кахо Минагава (17.700).

Израильтянка Линой Ашрам заняла шестое место (16.900).

В упражнениях с мячом первые два места на пьедестале заняли россиянки Арина Аверина (18.950) и Дина Аверина (18.700).

Бронзовая медаль у болгарки Невианы Владиновой (17.950). Линой Ашрам заняла четвертое место (17.925).