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Спорт

Мария Шарапова вышла в третий круг Открытого чемпионата США

время публикации: 07:03 | последнее обновление: 07:03 блог версия для печати фото
Мария Шарапова вышла в третий круг Открытого чемпионата США

В матче второго круга Открытого чемпионата США Мария Саккари (Греция) победила Анастасию Родионову (Австралия) 7:5, 6:3. Бывшая первая ракетка мира чешка Петра Квитова разгромила француженку Ализу Корне 6:1, 6:2.

Словачка Доминика Цыбулкова проиграла американке Слоун Стивенс 2:6, 7:5, 3:6. Винус Уильямс обыграла француженку Осеан Додан 7:5, 6:4.

Белоруска Александра Соснович проиграла австралийке Эшли Барти 1:6, 6:7. Анастасия Севастова (Латвия) обыграла украинку Катерину Козлову 6:4, 6:4. Словачка Магдалена Рыбарикова одолела чешку Кристину Плишкову 7:6, 7:6.

Россиянка Екатерина Александрова уступила француженке Каролин Гарсия 6:4, 3:6, 0:6. Мария Шарапова справилась с венгеркой Тимеей Бабош 6:7, 6:4, 6:1. В третьем круге она сыграет с американкой Софией Кенин.

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