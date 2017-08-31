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Спорт

Стартовал Евробаскет. Игрок "Майами Хит" набрал 30 очков. Словенцы обыграли поляков

время публикации: 16:20 | последнее обновление: 16:20 блог версия для печати фото
Стартовал Евробаскет. Игрок "Майами Хит" набрал 30 очков. Словенцы обыграли поляков

Сегодня стартовал чемпионат Европы по баскетболу. Первый матч прошел в Хельсинки.(также игры группового турнира проходят в Стамбуле, Тель-Авиве и Клуже).

В стартовом матче словенцы победили сборную Польши 90:81.

В игре блеснул защитник "Майами Хит" Горан Драгич, набравший 30 очков.

После 10 минут впереди словенцы 24:22, 20 - 53:46, 30 - 74:58.

Словения: Горан Драгич (30), Гаспар Видмар (11), Лука Дончич (11 + 8 подборов), Клемен Препелич (10)

Польша: Матеуш Понтика (22 + 13 подборов), Энтони Слотер (12 + 6 передач), Пшемек Карновски (11 + 5 подборов)

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