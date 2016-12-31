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Спорт

СМИ: Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова упоминаются в докладе Макларена

время публикации: 10:00 | последнее обновление: 10:00 блог версия для печати фото
СМИ: Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова упоминаются в докладе Макларена

Российские фигуристки Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова упоминаются в докладе комиссии под руководством Ричард Макларена, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, Аделина Сотникова упоминается в списке спортсменов, с чьими допинг-пробами могли быть проведены манипуляции.

Фигуристок нет в списке тех, чьи допинг-пробы дали положительный результат.

Газета утверждает, что если сведения подтвердятся, это приведет к пересмотру результатов Сочинской олимпиады.

Официальных комментариев по поводу данной информации пока нет.

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