СМИ: Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова упоминаются в докладе Макларена

Российские фигуристки Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова упоминаются в докладе комиссии под руководством Ричард Макларена, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, Аделина Сотникова упоминается в списке спортсменов, с чьими допинг-пробами могли быть проведены манипуляции.

Фигуристок нет в списке тех, чьи допинг-пробы дали положительный результат.

Газета утверждает, что если сведения подтвердятся, это приведет к пересмотру результатов Сочинской олимпиады.

Официальных комментариев по поводу данной информации пока нет.