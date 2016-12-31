СМИ: Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова упоминаются в докладе Макларена

Российские фигуристки Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова упоминаются в докладе комиссии под руководством Ричард Макларена, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, Аделина Сотникова упоминается в списке спортсменов, с чьими допинг-пробами могли быть проведены манипуляции.
Фигуристок нет в списке тех, чьи допинг-пробы дали положительный результат.
Газета утверждает, что если сведения подтвердятся, это приведет к пересмотру результатов Сочинской олимпиады.
Официальных комментариев по поводу данной информации пока нет.